Levrek Deniz Çerezi

Sofra Tarifi

160 gram fileto levrek 1 dilim füme somon 4 adet küçük karides 4 adet küçük boy mantar 1 çay kaşığı balık baharatı 1 adet yumurta 100 gram susam Sos için: Yarım çay bardağı soya sosu 1 tatlı kaşığı mayonez 1 çay kaşığı susam yağı 1 çay kaşığı acı ketçap 1 çay kaşığı tatlı ketçap Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Fileto levreği 4 eşit parçaya bölerek, biftek şeklinde açın. Somonu 4 parçaya ayırın ve levreklerin üzerine yerleştirin. Karides, mantar ve balık baharatını üzerlerine pay edin. Kenarlarını içe kıvırarak rulo şeklinde sarın. Dolmaları önce, iyice çırpılmış yumurtaya batırın. Ardından susama bulayıp, kızgın yağa atın. Altın sarısı renk alana dek 5 dakika kızartın. Bu arada bir kapta soya sosu, mayonez, susam yağı ve ketçapları karıştırın. Kızarttığınız susamlı dolmaları servis tabağına alıp, hazırladığınız sosla birlikte servis yapın.