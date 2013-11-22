Levrek Dolma

kıyılmış soğanı ilave edip, kavurun. Kabuğu soyulup, küp doğranmış domates, kıyılmış sivri biber ve mantar

katın. Kıyılmış karides ve kalamarı da ekleyin. Tuz, kekik ve karabiberini ayarlayın. Tüm malzemeyi 2-3

dakika soteleyin. Bir parça levrek filetonun içine hazırladığınız harçtan koyun ve rulo şeklinde sarın. Levrek

fileto ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Hazırladığınız levrek dolmalarını ızgarada önlü arkalı

pişirin ve güveç kabına alın. Üzerine soyu sosu gezdirip, tereyağını küçük parçalar halinde yerleştirin. Kıyılmış maydanoz serpin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5-10 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

Temizlenmiş levrekten fileto çıkarın ve inceltmek için hafifçe dövün. Zeytinyağını bir tavaya alın ve