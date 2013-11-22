DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Levrek Dolma

Levrek Dolma

Levrek Dolma
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg levrek

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet küçük boy soğan

2 adet sivri biber

7 adet mantar

1 adet küçük boy domates

4 adet karides

2 adet halka kalamar

Tuz

kekik

karabiber

Üzeri için:

2 çorba kaşığı soya sosu

1 çorba kaşığı tereyağı

8 dal maydanoz

YAPILIŞI

Temizlenmiş levrekten fileto çıkarın ve inceltmek için hafifçe dövün. Zeytinyağını bir tavaya alın ve
kıyılmış soğanı ilave edip, kavurun. Kabuğu soyulup, küp doğranmış domates, kıyılmış sivri biber ve mantar
katın. Kıyılmış karides ve kalamarı da ekleyin. Tuz, kekik ve karabiberini ayarlayın. Tüm malzemeyi 2-3
dakika soteleyin. Bir parça levrek filetonun içine hazırladığınız harçtan koyun ve rulo şeklinde sarın. Levrek
fileto ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Hazırladığınız levrek dolmalarını ızgarada önlü arkalı
pişirin ve güveç kabına alın. Üzerine soyu sosu gezdirip, tereyağını küçük parçalar halinde yerleştirin. Kıyılmış maydanoz serpin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5-10 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık
Deniz Ürünlü Yahni
Deniz Ürünlü Yahni
Kalamarlı Börek
Kalamarlı Börek

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN