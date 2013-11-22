Levrek Dolma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg levrek
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet küçük boy soğan
2 adet sivri biber
7 adet mantar
1 adet küçük boy domates
4 adet karides
2 adet halka kalamar
Tuz
kekik
karabiber
Üzeri için:
2 çorba kaşığı soya sosu
1 çorba kaşığı tereyağı
8 dal maydanoz
YAPILIŞI
Temizlenmiş levrekten fileto çıkarın ve inceltmek için hafifçe dövün. Zeytinyağını bir tavaya alın ve
kıyılmış soğanı ilave edip, kavurun. Kabuğu soyulup, küp doğranmış domates, kıyılmış sivri biber ve mantar
katın. Kıyılmış karides ve kalamarı da ekleyin. Tuz, kekik ve karabiberini ayarlayın. Tüm malzemeyi 2-3
dakika soteleyin. Bir parça levrek filetonun içine hazırladığınız harçtan koyun ve rulo şeklinde sarın. Levrek
fileto ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Hazırladığınız levrek dolmalarını ızgarada önlü arkalı
pişirin ve güveç kabına alın. Üzerine soyu sosu gezdirip, tereyağını küçük parçalar halinde yerleştirin. Kıyılmış maydanoz serpin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5-10 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.