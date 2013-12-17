Levrek Dolması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Piyazlık doğranmış soğanı zeytinyağında pembeleşene kadar soteleyin. Kıyılmış maydanoz, dereotu ve naneyi ilave ederek karıştırmaya devam edin. Yenibahar ve karabiberi ekleyin. Ocaktan alarak, soğumaya bırakın. Fileto levreklerin arasına soğanlı karışımdan yerleştirin. Sırasıyla un, yumurta ve mısır ununa bulayın. Ağır ateşte, tereyağında kızartın. Ilık veya sıcak olarak mevsim yeşillikleri ile servis yapın.