Levrek Dolması

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet levrek (1 adet 800 gram)
Yarım kg soğan
Yarım su bardağı zeytinyağı
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
Yarım demet nane
1 tutam yenibahar
1 tutam karabiber
1 çay bardağı un
2 adet yumurta
1 çay bardağı mısır unu
6 çorba kaşığı tereyağı
Servis için:
Mevsim yeşillikleri
YAPILIŞI
Piyazlık doğranmış soğanı zeytinyağında pembeleşene kadar soteleyin. Kıyılmış maydanoz, dereotu ve naneyi ilave ederek karıştırmaya devam edin. Yenibahar ve karabiberi ekleyin. Ocaktan alarak, soğumaya bırakın. Fileto levreklerin arasına soğanlı karışımdan yerleştirin. Sırasıyla un, yumurta ve mısır ununa bulayın. Ağır ateşte, tereyağında kızartın. Ilık veya sıcak olarak mevsim yeşillikleri ile servis yapın.