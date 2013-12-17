DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Levrek Dolması

Levrek Dolması

Levrek Dolması
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet levrek (1 adet 800 gram)

Yarım kg soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

Yarım demet nane

1 tutam yenibahar

1 tutam karabiber

1 çay bardağı un

2 adet yumurta

1 çay bardağı mısır unu

6 çorba kaşığı tereyağı

Servis için:

Mevsim yeşillikleri

YAPILIŞI

Piyazlık doğranmış soğanı zeytinyağında pembeleşene kadar soteleyin. Kıyılmış maydanoz, dereotu ve naneyi ilave ederek karıştırmaya devam edin. Yenibahar ve karabiberi ekleyin. Ocaktan alarak, soğumaya bırakın. Fileto levreklerin arasına soğanlı karışımdan yerleştirin. Sırasıyla un, yumurta ve mısır ununa bulayın. Ağır ateşte, tereyağında kızartın. Ilık veya sıcak olarak mevsim yeşillikleri ile servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN