Levrek Kavurma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 kg levrek
1 çorba kaşığı tereyağı
1 adet soğan
2-3 diş sarımsak
10-15 adet mantar
3 adet sivri biber
2 adet domates
1 çorba kaşığı soya sosu
Pul biber, kekik
YAPILIŞI
Levrekleri ayıklayıp, fileto çıkarın ve iri kuşbaşı şeklinde doğrayın. Yapışmaz yüzeyli bir tavada tereyağını eritip, yemeklik doğranmış soğan ve sarımsağı soteleyin. Ortadan ikiye kesilmiş mantarı ilave edip, 1-2 dakika daha sotelemeye devam edin. Üzerine levrek ve kıyılmış sivri biber ekleyin. Kısık ateşte 10 dakika pişirin ve kabukları soyulup, küp doğranmış domatesleri katın. Soya sosu, pul biber ve kekik katıp, kısık ateşte 2-3 dakika daha pişirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.