Levrek Kavurma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Levrekleri ayıklayıp, fileto çıkarın ve iri kuşbaşı şeklinde doğrayın. Yapışmaz yüzeyli bir tavada tereyağını eritip, yemeklik doğranmış soğan ve sarımsağı soteleyin. Ortadan ikiye kesilmiş mantarı ilave edip, 1-2 dakika daha sotelemeye devam edin. Üzerine levrek ve kıyılmış sivri biber ekleyin. Kısık ateşte 10 dakika pişirin ve kabukları soyulup, küp doğranmış domatesleri katın. Soya sosu, pul biber ve kekik katıp, kısık ateşte 2-3 dakika daha pişirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.