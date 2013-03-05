DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Levrek Kavurma

Levrek Kavurma

Levrek Kavurma
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kg levrek

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

2-3 diş sarımsak

10-15 adet mantar

3 adet sivri biber

2 adet domates

1 çorba kaşığı soya sosu

Pul biber, kekik

YAPILIŞI

Levrekleri ayıklayıp, fileto çıkarın ve iri kuşbaşı şeklinde doğrayın. Yapışmaz yüzeyli bir tavada tereyağını eritip, yemeklik doğranmış soğan ve sarımsağı soteleyin. Ortadan ikiye kesilmiş mantarı ilave edip, 1-2 dakika daha sotelemeye devam edin. Üzerine levrek ve kıyılmış sivri biber ekleyin. Kısık ateşte 10 dakika pişirin ve kabukları soyulup, küp doğranmış domatesleri katın. Soya sosu, pul biber ve kekik katıp, kısık ateşte 2-3 dakika daha pişirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN