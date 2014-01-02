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Sofra / Deniz Ürünleri / Levrek Köfte

Levrek Köfte

Levrek Köfte
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram levrek

4 dal taze soğan

5 adet mantar

2 adet sivri biber

3 dal maydanoz

3 dal dereotu

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı galeta unu

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

pul biber

Sos için:

1 çorba kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak

pul biber

YAPILIŞI

Filetosuna ayrılmış levreği incecik doğrayıp bir kaseye alın. Taze soğan, mantar, sivri biber, dereotu ve maydanozu incecik kıyıp balığa ilave edin. Yumurta, galeta unu, rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve pul biber ekleyip bütün malzemeyi iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve köfte şekli verin. Izgarada ya da yapışmaz yüzeyli bir tavada az sıvı yağ ile kızartın. Sos için pul biber ve ince kıyılmış sarımsağı tereyağında kızdırın. Köfteleri hazırladığınız sosla birlikte servis yapın.
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