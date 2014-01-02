Levrek Köfte

Sofra Tarifi
MALZEMELER
400 gram levrek
4 dal taze soğan
5 adet mantar
2 adet sivri biber
3 dal maydanoz
3 dal dereotu
1 adet yumurta
2 çorba kaşığı galeta unu
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz
pul biber
Sos için:
1 çorba kaşığı tereyağı
2 diş sarımsak
pul biber
YAPILIŞI
Filetosuna ayrılmış levreği incecik doğrayıp bir kaseye alın. Taze soğan, mantar, sivri biber, dereotu ve maydanozu incecik kıyıp balığa ilave edin. Yumurta, galeta unu, rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve pul biber ekleyip bütün malzemeyi iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve köfte şekli verin. Izgarada ya da yapışmaz yüzeyli bir tavada az sıvı yağ ile kızartın. Sos için pul biber ve ince kıyılmış sarımsağı tereyağında kızdırın. Köfteleri hazırladığınız sosla birlikte servis yapın.