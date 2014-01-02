Levrek Köfte

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Filetosuna ayrılmış levreği incecik doğrayıp bir kaseye alın. Taze soğan, mantar, sivri biber, dereotu ve maydanozu incecik kıyıp balığa ilave edin. Yumurta, galeta unu, rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve pul biber ekleyip bütün malzemeyi iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve köfte şekli verin. Izgarada ya da yapışmaz yüzeyli bir tavada az sıvı yağ ile kızartın. Sos için pul biber ve ince kıyılmış sarımsağı tereyağında kızdırın. Köfteleri hazırladığınız sosla birlikte servis yapın.