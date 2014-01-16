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Sofra / Deniz Ürünleri / Levrek Lacivert

Levrek Lacivert

Levrek Lacivert
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

350 gram fileto levrek

4 adet asma yaprağı

Yarım patlıcan

2 dal dereotu

2 dal fesleğen

2 dal maydanoz

2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

Tuz,

karabiber



Sos için:

1 adet domates

1 diş sarımsak

3 adet yeşil zeytin

3 adet siyah zeytin

4 adet kapari

2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

YAPILIŞI

Patlıcanı ince doğrayıp zeytinyağına yatırın. Üzerine ince kıyılmış dereotu, maydanoz ve fesleğen ekleyip birkaç saat marine edin. Patlıcanları ızgarada kızartın. Levreği ikiye bölüp et tokmağı ile inceltin. Üzerine patlıcanların yarısını dizin. İkinci kat levreği yerleştirip kalan patlıcanları dizin. Rulo yapıp asma yapraklarına dolma şeklinde sarın ve ızgarada pişirin. Diğer tarafta sos için bir tavada 2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı ile sarımsağı soteleyin. Kabuğu soyulup küp doğranmış domates, kapari, siyah ve yeşil zeytinleri ilave edip 5 dakika pişirin. Levreği servis tabağına alın. Sosu üzerine gezdirip servis yapın.

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