Levrek Lacivert

Patlıcanı ince doğrayıp zeytinyağına yatırın. Üzerine ince kıyılmış dereotu, maydanoz ve fesleğen ekleyip birkaç saat marine edin. Patlıcanları ızgarada kızartın. Levreği ikiye bölüp et tokmağı ile inceltin. Üzerine patlıcanların yarısını dizin. İkinci kat levreği yerleştirip kalan patlıcanları dizin. Rulo yapıp asma yapraklarına dolma şeklinde sarın ve ızgarada pişirin. Diğer tarafta sos için bir tavada 2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı ile sarımsağı soteleyin. Kabuğu soyulup küp doğranmış domates, kapari, siyah ve yeşil zeytinleri ilave edip 5 dakika pişirin. Levreği servis tabağına alın. Sosu üzerine gezdirip servis yapın.