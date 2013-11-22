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Levrek Mantı

Levrek Mantı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram levrek

2 adet yufka

2 dal taze soğan

6 adet mantar

50 gram karides

1 adet domates

8 dal maydanoz

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

kekik

Üzeri için:

1 su bardağı yoğurt

1 çorba kaşığı tereyağı

Pul biber

YAPILIŞI

BALIĞI temizleyip, derisini ve kılçığını çıkarın. Küp şeklinde doğrayın ve bir kaseye alın. Üzerine kıyılmış
taze soğan, mantar, karides, domates, maydanoz, rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve kekik koyup,
karıştırın. Yufkayı düz bir zemine serin ve 2 parmak eninde önce enlemesine sonra boylamasına kesin.
Kare parçalar elde edin ve içlerine balıklı harçtan koyup, bohça şeklinde kapatın. Hazırladığınız mantıları
yağlanmış bir güvece dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Fırından aldıktan
sonra üzerine yoğurt dökün. Bir tavada kızdırdığınız pulbiberli tereyağını üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.
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