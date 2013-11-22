Levrek Mantı

taze soğan, mantar, karides, domates, maydanoz, rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve kekik koyup,

karıştırın. Yufkayı düz bir zemine serin ve 2 parmak eninde önce enlemesine sonra boylamasına kesin.

Kare parçalar elde edin ve içlerine balıklı harçtan koyup, bohça şeklinde kapatın. Hazırladığınız mantıları

yağlanmış bir güvece dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Fırından aldıktan

sonra üzerine yoğurt dökün. Bir tavada kızdırdığınız pulbiberli tereyağını üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.

BALIĞI temizleyip, derisini ve kılçığını çıkarın. Küp şeklinde doğrayın ve bir kaseye alın. Üzerine kıyılmış