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Sofra / Deniz Ürünleri / Levrek Marin

Levrek Marin

Levrek Marin
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram levrek

1 tatlı kaşığı hardal

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet limonun suyu

3 çorba kaşığı elma sirkesi

1 adet küçük boy soğan

YAPILIŞI

Balığı temizledikten sonra fileto çıkarın ve parmak uzunluğunda doğrayın. Hardalı bir kaba alın. Bir yandan yağı azar azar üzerine dökerken, bir yandan da çırpma teliyle çırpın. İyice mayonez kıvamına getirdikten sonra limon suyunu ekleyip, karıştırın. En son sirkeyi katıp karıştırdıktan sonra balık ve piyazlık doğranmış soğanı ilave edin. Tüm malzemeyi karıştırın ve bu şekilde 3 saat beklettikten sonra servis yapın.
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