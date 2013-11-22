Levrek Marin

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balığı temizledikten sonra fileto çıkarın ve parmak uzunluğunda doğrayın. Hardalı bir kaba alın. Bir yandan yağı azar azar üzerine dökerken, bir yandan da çırpma teliyle çırpın. İyice mayonez kıvamına getirdikten sonra limon suyunu ekleyip, karıştırın. En son sirkeyi katıp karıştırdıktan sonra balık ve piyazlık doğranmış soğanı ilave edin. Tüm malzemeyi karıştırın ve bu şekilde 3 saat beklettikten sonra servis yapın.