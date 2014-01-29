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Levrek Marina

Levrek Marina
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram fileto levrek

1 çay bardağı elma sirkesi

1 adet limonun suyu

1 adet beyaz soğan

Sos için:

Bir buçuk çay bardağı ay çiçek yağı

1 tatlı kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Fileto levreği jülyen doğrayıp, 1 çay bardağı elma sirkesiyle karıştırılmış limon suyuna yatırın. Levreği bu şekilde 3 saat dinlendirin. Daha sonra, soğanı piyazlık doğrayıp tuzla ovun. Balığı, sirkeli-limonlu karışımdan çıkarın ve bir kaba aktarın. Üzerine, doğranmış soğanı ekleyip harmanlayın. Sos için, bir buçuk çay bardağı ay çiçek yağı, 1 tatlı kaşığı hardal ve 1 tatlı kaşığı tuzu karıştırın. Balığa ilave edip, servis tabağına aktarın. Arzu ettiğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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