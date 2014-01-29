Levrek Marina

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Fileto levreği jülyen doğrayıp, 1 çay bardağı elma sirkesiyle karıştırılmış limon suyuna yatırın. Levreği bu şekilde 3 saat dinlendirin. Daha sonra, soğanı piyazlık doğrayıp tuzla ovun. Balığı, sirkeli-limonlu karışımdan çıkarın ve bir kaba aktarın. Üzerine, doğranmış soğanı ekleyip harmanlayın. Sos için, bir buçuk çay bardağı ay çiçek yağı, 1 tatlı kaşığı hardal ve 1 tatlı kaşığı tuzu karıştırın. Balığa ilave edip, servis tabağına aktarın. Arzu ettiğiniz şekilde süsleyip servis yapın.