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Sofra / Deniz Ürünleri / Levrek Marine

Levrek Marine

Levrek Marine
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg levrek

1 adet orta boy so¤an

1'er adet kırmızı biber ve sivri biber

2 su bardağı limon suyu

3-4 adet defne yaprağı

5-6 adet tane karabiber, tuz

YAPILIŞI

Balığın filetosunu çıkarın ve jülyen şeklinde doğrayıp, derin bir kaba alın. Soğan, kırmızı biber ve sivri biberi jülyen doğrayıp, balığın üzerine ilave edin. Limon suyunu gezdirip, tuzunu ayarlayın ve şöyle bir karıştırın. Limonu çekip, pişmesi için buzdolabında bir gece bekletin. Defne yaprağı ve tane karabiber ilave edip, servis yapın.
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