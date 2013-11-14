Levrek Risotto

Sofra Tarifi
MALZEMELER
200 gram levrek fileto
100 gram risotto pirinci
1 adet sarı biber
1 adet kırmızı biber
3-4 adet arpacık soğan
1 çorba kaşığı konserve bezelye
1 çay kaşığı biberiye
2 çorba kaşığı sıvı yağ
1 çay bardağı sıcak sebze suyu
4 çorba kaşığı domates sosu
2-3 çorba kaşığı krema
1 çorba kaşığı tereyağı
3 çorba kaşığı parmesan peyniri
Tuz
YAPILIŞI
Balık filetoyu iri parçalar halinde doğrayın. Kıyılmış sarı ve kırmızı biber, arpacık soğan, bezelye ile biberiyeyi sıvı yağda soteleyin. Sebze suyunu ilave edin ve şöyle bir karıştırın. Domates sos ve kremayı ekleyip, kaynatın. Tuzunu ayarlayın. Risotto pirincini ve balığı ilave edip karıştırdıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Tereyağı ile parmesan peynirini ekleyip, şöyle bir karıştırdıktan sonra sıcak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Levrek: Pulları oldukça iri olan levreğin eti beyaz ve lezzetlidir. Vücudu iğ biçiminde ve yandan hafif basık şekildedir. Denizlerimizde yakalananların boyu 20 ile 60 cm arasında değişir.