Levrek Risotto

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balık filetoyu iri parçalar halinde doğrayın. Kıyılmış sarı ve kırmızı biber, arpacık soğan, bezelye ile biberiyeyi sıvı yağda soteleyin. Sebze suyunu ilave edin ve şöyle bir karıştırın. Domates sos ve kremayı ekleyip, kaynatın. Tuzunu ayarlayın. Risotto pirincini ve balığı ilave edip karıştırdıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Tereyağı ile parmesan peynirini ekleyip, şöyle bir karıştırdıktan sonra sıcak servis yapın.