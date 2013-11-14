DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Levrek Risotto

Levrek Risotto

Levrek Risotto
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram levrek fileto

100 gram risotto pirinci

1 adet sarı biber

1 adet kırmızı biber

3-4 adet arpacık soğan

1 çorba kaşığı konserve bezelye

1 çay kaşığı biberiye

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı sıcak sebze suyu

4 çorba kaşığı domates sosu

2-3 çorba kaşığı krema

1 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı parmesan peyniri

Tuz

YAPILIŞI

Balık filetoyu iri parçalar halinde doğrayın. Kıyılmış sarı ve kırmızı biber, arpacık soğan, bezelye ile biberiyeyi sıvı yağda soteleyin. Sebze suyunu ilave edin ve şöyle bir karıştırın. Domates sos ve kremayı ekleyip, kaynatın. Tuzunu ayarlayın. Risotto pirincini ve balığı ilave edip karıştırdıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Tereyağı ile parmesan peynirini ekleyip, şöyle bir karıştırdıktan sonra sıcak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Levrek: Pulları oldukça iri olan levreğin eti beyaz ve lezzetlidir. Vücudu iğ biçiminde ve yandan hafif basık şekildedir. Denizlerimizde yakalananların boyu 20 ile 60 cm arasında değişir.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık
Deniz Ürünlü Yahni
Deniz Ürünlü Yahni
Kalamarlı Börek
Kalamarlı Börek

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN