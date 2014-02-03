Levrek Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Levreği derin bir tencereye alın. 4 eşit parçaya bölünmüş soğan ve su ile haşlayın. Daha sonra balığı minik minik doğrayın. Patatesi haşlayıp rendeleyin. Sarımsağı da rendeleyin. Taze soğan, maydanoz ve dereotunu incecik kıyın. Salatalık turşularını ve cevizleri küçük küçük doğrayın. Limon suyu, zeytinyağı, mayonez ve balığın haşlama suyunun bir miktarını karıştırın. Son olarak tüm malzemeyi iyice karıştırıp servis yapın.