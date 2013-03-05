Levrek Sarma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balıkları ayıklayıp, fileto çıkarın. 2 adet levrekten çıkan filetoları küçük kuşbaşı şeklinde doğrayın ve 1 çorba kaşığı tereyağında sote edin. İnce kıyılmış sarımsak, ceviz, rendelenmiş kaşar peynirini kattıktan sonra 1-2 dakika daha soteleyin ve soğuması için bir kenara alın. Kalan 2 adet levrekten çıkan filetoları döverek hafifçe inceltin. İçlerine cevizli iç harcı pay edin ve rulo şeklinde sarın. 3 parmak genişliğinde kesin ve güveç kabına yerleştirin. Diğer taraftan beşamel sos için un ve tereyağını hafif rengi dönene kadar kavurun. Süt ilave edin ve topaklanmaması için çırpıcı ile çırparak 5 dakika pişirin. Sosu balıkların üzerine gezdirip, tuz, pul biber ve kekik serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.