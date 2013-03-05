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Sofra / Deniz Ürünleri / Levrek Sarma

Levrek Sarma

Levrek Sarma
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 20 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet levrek

2 çorba kaşığı tereyağı

4 diş sarımsak

Yarım çay bardağı iri dövülmüş ceviz

Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, tuz



Beşamel sos için: 2 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çay bardağı süt

Tuz, pul biber, kekik

YAPILIŞI

Balıkları ayıklayıp, fileto çıkarın. 2 adet levrekten çıkan filetoları küçük kuşbaşı şeklinde doğrayın ve 1 çorba kaşığı tereyağında sote edin. İnce kıyılmış sarımsak, ceviz, rendelenmiş kaşar peynirini kattıktan sonra 1-2 dakika daha soteleyin ve soğuması için bir kenara alın. Kalan 2 adet levrekten çıkan filetoları döverek hafifçe inceltin. İçlerine cevizli iç harcı pay edin ve rulo şeklinde sarın. 3 parmak genişliğinde kesin ve güveç kabına yerleştirin. Diğer taraftan beşamel sos için un ve tereyağını hafif rengi dönene kadar kavurun. Süt ilave edin ve topaklanmaması için çırpıcı ile çırparak 5 dakika pişirin. Sosu balıkların üzerine gezdirip, tuz, pul biber ve kekik serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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