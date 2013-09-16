Levrek Sote

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram deniz levreği
1 çorba kaşığı tereyağı
1 adet yemeklik doğranmış soğan
1 adet havuç
2 adet sivri biber
1 adet orta boy domates
5 adet küp şeklinde doğranmış mantar
Kekik, nane, kimyon, tuz
1 çay bardağı su
YAPILIŞI
Balığı ayıklayıp, kılçığını çıkardıktan sonra küp şeklinde doğrayın. Bir tencerede erittiğiniz tereyağında
soğanı kavurun. Küp şeklinde doğranmış havuç ve sivri biberleri ilave ederek kavurmaya devam edin. Balık,
kabukları soyulmuş ve küp şeklinde doğranmış domates, ince kıyılmış mantar, kekik, nane, kimyon ve tuzu
kattıktan sonra 1 çay bardağı su ilave ederek kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.