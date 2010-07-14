Levrek Buğulama Kereviz-Patates Püresi Eşliğinde

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kereviz ve patatesleri ayrı ayrı iyice haşlayın. Suyunu süzüp, blenderden geçirin. Kereviz, patates, krema, beyaz biber ve tuzu karıştırıp, püre haline getirin. Levrekten fileto çıkarın ve buharlı pişiricide pişirin. Eğer buharlı pişiriciniz yoksa, bir tencereye 1/3 oranında su koyarak üzerine süzgeç yerleştirin. Levreği süzgece alın. Tencerenin kapağını kapatıp, 15-20 dakika pişirin. Servis tabağına alıp, istediğiniz şekilde süsleyin. Kereviz- patates püresi eşliğinde servis yapın.