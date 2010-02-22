DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Levrek Çorbası

Levrek Çorbası

Levrek Çorbası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram deniz levreği

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

2 adet orta boy havuç

1'er çay kaşığı kekik, safran

ve karabiber

3 adet defne yaprağı

3 dal maydanoz, tuz

4 su bardağı su

2 adet yumurta

1 adet limonun suyu

1 çorba kaşığı un

Üzerine: Pul biber, nane

YAPILIŞI

Balığı ayıklayın. 1 çorba kaşığı tereyağını eritin. İçine bütün olarak balığı, soğanı ve havuçları atın. Daha sonra kekik, safran, karabiber, defne yaprağı, maydanoz ve tuzu ilave edin. Suyunu katarak kısık ateşte 20 dakika pişirin. Defne yapraklarını ve balığı içinden alın. Balığın kılçığını çıkarıp kuşbaşı şeklinde doğradıktan sonra tekrar tencerenin içine atın. Kalan tereyağını eritip bir kaseye alın. İçine yumurtaları katıp çırpın. Limon suyu ve unu ilave ederek çırpmaya devam edin. Bu karışımı çorbanın içine katarak iyice karıştırın. 10 dakika daha pişirdikten sonra tencereyi ocaktan alın. Servis tabağına aldığınız çorbanın üzerine pul biber ve nane gezdirip sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN