Levrek sarma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Levrekten 4 adet fileto çıkarın. Her bir filetonun içine karides koyup sarın ve güvece yerleştirin. Sos için, yapışmaz yüzeyli bir tavada erittiğiniz tereyağına domates suyu, sarımsak ve soya sosunu katıp kısık ateşte 5 dakika kaynatın. Hazırladığınız sosu balıkların üzerine gezdirip, en üste kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirip sıcak olarak servis yapın.