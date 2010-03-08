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Levrek sarma

Levrek sarma
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet levrek

4 adet ayıklanmış karides

Sos için:

100 gram tereyağı

1 su bardağı domates suyu

2 diş kıyılmış sarımsak

2 çorba kaşığı soya sosu

Üzeri için: Yarım su bardağı

rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Levrekten 4 adet fileto çıkarın. Her bir filetonun içine karides koyup sarın ve güvece yerleştirin. Sos için, yapışmaz yüzeyli bir tavada erittiğiniz tereyağına domates suyu, sarımsak ve soya sosunu katıp kısık ateşte 5 dakika kaynatın. Hazırladığınız sosu balıkların üzerine gezdirip, en üste kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirip sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Vücutları iğ biçiminde ve yandan hafif basık şeklindedir. Pulları oldukça iri olan levreklerin yanları genelde beyaz, alt bölümleri gümüşi, alt yüzgeci ise sarımsı renktedir. Yıl boyunca yenebilen lezzetli bir balıktır.
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