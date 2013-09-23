Lipsos Çorbası

Lipsosu temizleyip, tulum çıkarın. Bir tencerenin yarısına kadar su doldurun ve balığı içine atıp, kaynamaya bırakın. 10 dakika kadar kaynadıktan sonra balığı delikli kepçeyle alıp, bir tabağa aktarın. Bu arada balık suyu kaynamaya devam ederken içine, küçük parçalara bölünmüş sarımsak, margarin, küçük doğranmış çarliston biber, küçük küp doğranmış domates, küçük parçalara dilimlenmiş havuç, parçalara ayrılmış kereviz sapı, defne yaprağı, tane karabiber ve tuzu ilave edin. Bütün soğanı tülbente koyup çorbanın içine sarkıtın. Tahta kaşıkla karıştırıp, kapağı kapatın ve orta ateşte kaynamaya bırakın. 20 dakika sonra tülbentle birlikte soğanı çıkarın. Çorbayı pişirmeye devam edin. Çorbanın üzerinde köpük oluşmuşsa tahta kaşıkla üzerinden köpüğü alın. Temizlenmiş ve kılçığı alınmış balık parçalarını çorbanın içine katıp tahta kaşıkla karıştırın. Yarım su bardağı beyaz şarabın içinde kesme şekeri eritip, çorbaya ilave edin ve yine tahta kaşıkla karıştırın. Sebzeler yumuşayana dek pişirmeye devam edin. Servis yaparkan çorbanın üzerine arzuya göre kırmızıbiber ekin.