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Lipsos Salatası

Lipsos Salatası
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet lipsos

1 adet göbek marul

Yarım demet maydanoz

200 gram kırmızı lahana

2 adet kabuğu soyulmuş domates

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet limon,

tuz

YAPILIŞI

Temizlenmiş lipsosu haşlayın. Göbek salatayı, yarım demet maydanozu ve kırmızı lahanayı doğrayıp bir kaba aktarın. Haşlanmış balığın kılçıklarını ayıklayıp parçalara ayırın ve yeşilliklere katın. Üzerine 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve limon suyunu döküp karıştırın. Tuzunu ayarlayın. Salatayı servis tabağına aktarıp etrafını dilimlenmiş domateslerle süsleyin. Servis yapın.
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