Lipsos Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet lipsos
1 adet göbek marul
Yarım demet maydanoz
200 gram kırmızı lahana
2 adet kabuğu soyulmuş domates
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet limon,
tuz
YAPILIŞI
Temizlenmiş lipsosu haşlayın. Göbek salatayı, yarım demet maydanozu ve kırmızı lahanayı doğrayıp bir kaba aktarın. Haşlanmış balığın kılçıklarını ayıklayıp parçalara ayırın ve yeşilliklere katın. Üzerine 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve limon suyunu döküp karıştırın. Tuzunu ayarlayın. Salatayı servis tabağına aktarıp etrafını dilimlenmiş domateslerle süsleyin. Servis yapın.