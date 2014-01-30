Lipsos Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Temizlenmiş lipsosu haşlayın. Göbek salatayı, yarım demet maydanozu ve kırmızı lahanayı doğrayıp bir kaba aktarın. Haşlanmış balığın kılçıklarını ayıklayıp parçalara ayırın ve yeşilliklere katın. Üzerine 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve limon suyunu döküp karıştırın. Tuzunu ayarlayın. Salatayı servis tabağına aktarıp etrafını dilimlenmiş domateslerle süsleyin. Servis yapın.