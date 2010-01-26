Lipsos Buğulama

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tencereye suyu koyun. Patatesleri irice dilimleyip, yarım havuç, tane karabiber, sarımsak, ortadan kestiğiniz fakat ikiye ayırmadığınız soğanı suya atın. Doğranmış kerevizi ekleyin. Zeytinyağını ilave edin. Su kaynamadan 5 dakika önce kalamarları atın. Kaynayınca da lip sosu ve akya balığını ekleyip, 7-8 dakika suda tutun. Daha sonra balıkları tencereden dağılmadan alıp, karidesleri atın. Terbiye için, 2 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı yoğurt ve 1 adet yumurta sarısını çırpın. Kaynamakta olan sudan 4 çorba kaşığı alıp, terbiye malzemesi ile karıştırın ve yavaşça tencereye ilave edin. İyice karıştırıp, lip sosu da tekrar tencereye atın. 2 dakika sonra tencerenin altını kapatıp, buğulamayı servis tabağına alın. Haşlanmış ahtapot bacaklarıyla süsleyerek servis yapın.