Lipsos Buğulama

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet lipsos (250-300 gram)
100 gram akya balığı
1.5 litre su, 2 adet patates
1 adet küçük boy soğan
Yarım havuç
150 gram kalamar
(halka doğranmış)
100 gram karides
150 gram ahtapot
1 adet kereviz
3 çorba kaşığı zeytinyağı
5-6 diş sarımsak
Tane karabiber, tuz
Terbiye için: 2 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı yoğurt
1 adet yumurta sarısı
Üzerine: 2 adet haşlanmış
ahtapot bacağı
YAPILIŞI
Tencereye suyu koyun. Patatesleri irice dilimleyip, yarım havuç, tane karabiber, sarımsak, ortadan kestiğiniz fakat ikiye ayırmadığınız soğanı suya atın. Doğranmış kerevizi ekleyin. Zeytinyağını ilave edin. Su kaynamadan 5 dakika önce kalamarları atın. Kaynayınca da lip sosu ve akya balığını ekleyip, 7-8 dakika suda tutun. Daha sonra balıkları tencereden dağılmadan alıp, karidesleri atın. Terbiye için, 2 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı yoğurt ve 1 adet yumurta sarısını çırpın. Kaynamakta olan sudan 4 çorba kaşığı alıp, terbiye malzemesi ile karıştırın ve yavaşça tencereye ilave edin. İyice karıştırıp, lip sosu da tekrar tencereye atın. 2 dakika sonra tencerenin altını kapatıp, buğulamayı servis tabağına alın. Haşlanmış ahtapot bacaklarıyla süsleyerek servis yapın.