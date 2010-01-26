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Sofra / Deniz Ürünleri / Lipsos Buğulama

Lipsos Buğulama

Lipsos Buğulama
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet lipsos (250-300 gram)

100 gram akya balığı

1.5 litre su, 2 adet patates

1 adet küçük boy soğan

Yarım havuç

150 gram kalamar

(halka doğranmış)

100 gram karides

150 gram ahtapot

1 adet kereviz

3 çorba kaşığı zeytinyağı

5-6 diş sarımsak

Tane karabiber, tuz

Terbiye için: 2 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Üzerine: 2 adet haşlanmış

ahtapot bacağı

YAPILIŞI

Tencereye suyu koyun. Patatesleri irice dilimleyip, yarım havuç, tane karabiber, sarımsak, ortadan kestiğiniz fakat ikiye ayırmadığınız soğanı suya atın. Doğranmış kerevizi ekleyin. Zeytinyağını ilave edin. Su kaynamadan 5 dakika önce kalamarları atın. Kaynayınca da lip sosu ve akya balığını ekleyip, 7-8 dakika suda tutun. Daha sonra balıkları tencereden dağılmadan alıp, karidesleri atın. Terbiye için, 2 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı yoğurt ve 1 adet yumurta sarısını çırpın. Kaynamakta olan sudan 4 çorba kaşığı alıp, terbiye malzemesi ile karıştırın ve yavaşça tencereye ilave edin. İyice karıştırıp, lip sosu da tekrar tencereye atın. 2 dakika sonra tencerenin altını kapatıp, buğulamayı servis tabağına alın. Haşlanmış ahtapot bacaklarıyla süsleyerek servis yapın.
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