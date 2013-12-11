Lipsos(Adabeyi)Buğulama

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg lipsos balığı
2 adet çarliston biber
1 adet patates
2 dal taze soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
1 adet defne yaprağı
1 çay kaşığı tane karabiber
1 adet kırmızı biber
5 adet mantar
3 adet domates
1 parça küçük damla sakızı
1 çorba kaşığı krema
Yarım su bardağı su
1 çay bardağı beyaz şarap
Tuz
YAPILIŞI
Biber ve patatesi jülyen, taze soğanı iri şekilde doğrayın. Daha sonra bir tavaya alıp, zeytinyağı ile birlikte kavurun. İçine defne yaprağı, tane karabiber, jülyen doğranmış kırmızı biber ve kıyılmış mantarı ilave edin. Kabukları soyulup küp doğranmış domatesi de ekleyin ve tüm malzemeyi 3-4 dakika pişirin. Damla sakızı ve tuzu katıp, kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra krema ve suyu ekleyip, 5 dakika daha kaynatın. En son şarabı koyun ve bir taşım daha kaynadıktan sonra tavayı ocaktan alın. Ayıklanmış lipsosu bütün olarak fırın kabına yerleştirin ve üzerine hazırladığınız domatesli karışımı boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Dilerseniz üzerine haşlanmış karides serperek, sıcak olarak servis yapın.