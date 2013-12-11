Lipsos(Adabeyi)Buğulama

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Biber ve patatesi jülyen, taze soğanı iri şekilde doğrayın. Daha sonra bir tavaya alıp, zeytinyağı ile birlikte kavurun. İçine defne yaprağı, tane karabiber, jülyen doğranmış kırmızı biber ve kıyılmış mantarı ilave edin. Kabukları soyulup küp doğranmış domatesi de ekleyin ve tüm malzemeyi 3-4 dakika pişirin. Damla sakızı ve tuzu katıp, kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra krema ve suyu ekleyip, 5 dakika daha kaynatın. En son şarabı koyun ve bir taşım daha kaynadıktan sonra tavayı ocaktan alın. Ayıklanmış lipsosu bütün olarak fırın kabına yerleştirin ve üzerine hazırladığınız domatesli karışımı boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Dilerseniz üzerine haşlanmış karides serperek, sıcak olarak servis yapın.