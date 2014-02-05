Lüfer Haşlama

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Lüferi bol suyla yıkadıktan sonra suyunun süzülmesi için süzgeçte bekletin. Dört su bardağı suyu lüferin sığacağı bir tencereye aktarın. Küçük parçalar halinde kesilmiş havucu ve soğanları ekleyin. 20 dakika kaynatın. Küçük kesilmiş patatesi, limon dilimlerini, tuzu ve 2 çorba kaşığı sıvı yağı ilave edin. Patatesler yarı yarıya haşlanana dek pişirin. Lüferi ilave edin. Lüfer haşlanana dek pişirmeye devam edin. Lüferin pişmesine yakın ince kıyılmış maydanozu ekleyin. Lüferi ve sebzeleri, suyunu süzerek, servis tabağına aktarıp, servis yapın.