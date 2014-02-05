Lüfer Haşlama

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet iri boy lüfer
4 su bardağı su
1 adet orta boy havuç
15 adet arpacık soğan
1 adet orta boy patates
3 dilim limon
1 tatlı kaşığı tuz
2 çorba kaşığı sıvı yağ
4 dal maydanoz
YAPILIŞI
Lüferi bol suyla yıkadıktan sonra suyunun süzülmesi için süzgeçte bekletin. Dört su bardağı suyu lüferin sığacağı bir tencereye aktarın. Küçük parçalar halinde kesilmiş havucu ve soğanları ekleyin. 20 dakika kaynatın. Küçük kesilmiş patatesi, limon dilimlerini, tuzu ve 2 çorba kaşığı sıvı yağı ilave edin. Patatesler yarı yarıya haşlanana dek pişirin. Lüferi ilave edin. Lüfer haşlanana dek pişirmeye devam edin. Lüferin pişmesine yakın ince kıyılmış maydanozu ekleyin. Lüferi ve sebzeleri, suyunu süzerek, servis tabağına aktarıp, servis yapın.