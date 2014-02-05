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Lüfer Haşlama

Lüfer Haşlama
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet iri boy lüfer

4 su bardağı su

1 adet orta boy havuç

15 adet arpacık soğan

1 adet orta boy patates

3 dilim limon

1 tatlı kaşığı tuz

2 çorba kaşığı sıvı yağ

4 dal maydanoz

YAPILIŞI

Lüferi bol suyla yıkadıktan sonra suyunun süzülmesi için süzgeçte bekletin. Dört su bardağı suyu lüferin sığacağı bir tencereye aktarın. Küçük parçalar halinde kesilmiş havucu ve soğanları ekleyin. 20 dakika kaynatın. Küçük kesilmiş patatesi, limon dilimlerini, tuzu ve 2 çorba kaşığı sıvı yağı ilave edin. Patatesler yarı yarıya haşlanana dek pişirin. Lüferi ilave edin. Lüfer haşlanana dek pişirmeye devam edin. Lüferin pişmesine yakın ince kıyılmış maydanozu ekleyin. Lüferi ve sebzeleri, suyunu süzerek, servis tabağına aktarıp, servis yapın.
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