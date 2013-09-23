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Sofra / Deniz Ürünleri / Lüfer Izgara

Lüfer Izgara

Lüfer Izgara
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet lüfer

2 adet soğan

1 demet maydanoz

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Un

Zeytinyağı

YAPILIŞI

Lüferleri temizledikten sonra bol suyla yıkayın. Suyunu süzün. Balıkları fileto şeklinde hazırlayın. Soğan ve maydanozu incecik kıyın. Lüferleri, 2 çorba kaşığı zeytinyağı eklenmiş maydanozlu soğan karışımında bir saat bekletin. Daha sonra üzerlerindeki soğan ve maydanozları temizleyin. Tuz ve karabiber serpin. Una bulayıp, iyice silkeleyin. Üzerlerine bir fırça yardımıyla zeytinyağı sürün. Izgarada arkalı önlü pişirin. Dilimlenmiş kırmızı soğan, haşlanmış patatesle birlikte servis yapın.
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