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Lüfer Izgara

Lüfer Izgara
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet orta boy lüfer

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet haşlanmış patates

4 adet taze soğan

1/4 göbek salata

1/4 limon

1 çorba kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI

Lüferi temizleyip, bol suyla yıkadıktan sonra suyunun süzülmesi için süzgeçte bekletin. Suyu süzüldükten sonra balığın içine ve dışına bir tatlı kaşığı tuzu serperek, hafifçe ovalayın. Buzdolabında 20 dakika bekletin. 20 dakikanın sonunda sırtının her iki tarafını uzunlamasına bıçakla çizin. Bir fırça yardımıyla üzerine sıvı yağ sürün. Orta ısılı ızgarada pişirin. Haşlanmış patates, taze soğan, göbek salata ve limonla birlikte servis yapın.
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