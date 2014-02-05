Lüfer Izgara

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Lüferi temizleyip, bol suyla yıkadıktan sonra suyunun süzülmesi için süzgeçte bekletin. Suyu süzüldükten sonra balığın içine ve dışına bir tatlı kaşığı tuzu serperek, hafifçe ovalayın. Buzdolabında 20 dakika bekletin. 20 dakikanın sonunda sırtının her iki tarafını uzunlamasına bıçakla çizin. Bir fırça yardımıyla üzerine sıvı yağ sürün. Orta ısılı ızgarada pişirin. Haşlanmış patates, taze soğan, göbek salata ve limonla birlikte servis yapın.