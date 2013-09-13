Kuşbaşı şeklinde doğranmış lüfer filetoyu, yarım parmak uzunluğunda doğranmış sivri biber, domates, soğan ve limonu sırasıyla şişe dizin. Üzerine tuz serpin ve çok az zeytinyağı gezdirin. Orta ısılı ızgarada, arada bir çevirerek pişirin. Servis tabağına aldıktan sonra roka ve dilimlenmiş domates ile birlikte servis yapın.