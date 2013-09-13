Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet lüfer fileto
3 adet sivri biber
3 adet dörde bölünmüş domates
3 adet dörde bölünmüş soğan
1 adet ince dilimlenmiş limon
Tuz
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Süslemek için:
4-5 dal roka
1 adet domates
YAPILIŞI
Kuşbaşı şeklinde doğranmış lüfer filetoyu, yarım parmak uzunluğunda doğranmış sivri biber, domates, soğan ve limonu sırasıyla şişe dizin. Üzerine tuz serpin ve çok az zeytinyağı gezdirin. Orta ısılı ızgarada, arada bir çevirerek pişirin. Servis tabağına aldıktan sonra roka ve dilimlenmiş domates ile birlikte servis yapın.