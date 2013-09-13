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Lüfer Şiş

Lüfer Şiş
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet lüfer fileto

3 adet sivri biber

3 adet dörde bölünmüş domates

3 adet dörde bölünmüş soğan

1 adet ince dilimlenmiş limon

Tuz

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Süslemek için:

4-5 dal roka

1 adet domates

YAPILIŞI

Kuşbaşı şeklinde doğranmış lüfer filetoyu, yarım parmak uzunluğunda doğranmış sivri biber, domates, soğan ve limonu sırasıyla şişe dizin. Üzerine tuz serpin ve çok az zeytinyağı gezdirin. Orta ısılı ızgarada, arada bir çevirerek pişirin. Servis tabağına aldıktan sonra roka ve dilimlenmiş domates ile birlikte servis yapın.
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