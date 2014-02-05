Lüfer Tava

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Lüferi temizleyip, bol suyla yıkadıktan sonra suyunun süzülmesi için süzgeçte bekletin veya kağıt mutfak havlusuyla kurulayın. Bir tatlı kaşığı tuzu içine ve dışına serperek, hafifçe ovalayın. Buzdolabında yarım saat bekletin. Balığı fileto şeklinde hazırlayın. 1 su bardağı suyu ve karbonatı büyük bir kaba koyun. Balık parçalarını önce una, sonra da silkeledikten sonra karbonatlı suya bulayın. Kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Fazla yağını süzmek için kağıt mutfak havlusunun üzerinde bir süre bekletin. Dilediğiniz bir balık sosu veya limon, kırmızı soğan, roka ve maydanoz yapraklarıyla birlikte servis yapın.