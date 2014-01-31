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Magic Usülü Orkinos Madolyon

Magic Usülü Orkinos Madolyon
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

140 gram orkinos

1 çay kaşığı beyaz biber

Yarım adet limonun suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

tuz

Ispanak sote için:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet küçük boy soğan

2 diş sarımsak

25 gram kırmızı kapya biber

100 gram haşlanmış ıspanak yaprağı

1 çay kaşığı çekilmiş taze karabiber

tuz

Süslemek için:

4 adet kırmızı soğan halkası

1 tatlı kaşığı soya sosu

YAPILIŞI

Madalyon şeklinde kesilmiş (yuvarlak dilimlenmiş) olan orkinosları beyaz biber, limon suyu, yarım çay bardağı zeytinyağı ve tuz karışımında bekleterek marine edin. Ispanak sote için, doğranmış kuru soğan ve sarımsakları yarım çay bardağı zeytinyağında 2 dakika soteleyin. Jülyen doğranmış kırmızı kapya biberleri de ekleyip 2 dakika soteleyin. Ardından taze ıspanak yapraklarını ilave edip tüm malzemeyi 5 dakika daha soteleyin. Karabiber ve tuzu katıp tavayı bir kenara alın. Önceden marine edilmiş orkinos balığını kızgın ızgarada arkalı önlü pişirin. Servis tabağına sotelenmiş ıspanağı yerleştirin. Üzerine balığı koyun. Etrafına kızartılmış halka soğanları ekleyip soya sosu damlatarak servis yapın.

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