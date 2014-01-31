Magic Usülü Orkinos Madolyon

M adalyon şeklinde kesilmiş (yuvarlak dilimlenmiş) olan orkinosları beyaz biber, limon suyu, yarım çay bardağı zeytinyağı ve tuz karışımında bekleterek marine edin. Ispanak sote için, doğranmış kuru soğan ve sarımsakları yarım çay bardağı zeytinyağında 2 dakika soteleyin. Jülyen doğranmış kırmızı kapya biberleri de ekleyip 2 dakika soteleyin. Ardından taze ıspanak yapraklarını ilave edip tüm malzemeyi 5 dakika daha soteleyin. Karabiber ve tuzu katıp tavayı bir kenara alın. Önceden marine edilmiş orkinos balığını kızgın ızgarada arkalı önlü pişirin. Servis tabağına sotelenmiş ıspanağı yerleştirin. Üzerine balığı koyun. Etrafına kızartılmış halka soğanları ekleyip soya sosu damlatarak servis yapın.