DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Mantarlı Lüfer Yahni

Mantarlı Lüfer Yahni

Mantarlı Lüfer Yahni
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet lüfer

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1'er adet soğan, sivri biber ve domates

8 adet mantar

1 adet limon

Süslemek için:

1 adet soğan

7-8 dal maydanoz ve dereotu

YAPILIŞI

Zeytinyağında piyazlık doğranmış soğanı hafifçe kavurun. İnce kıyılmış sivri biber ve mantarı ilave edip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra orta büyüklükte bir güvecin içine bu karışımı boşaltın. Küp doğranmış domates, kuşbaşı doğranmış lüfer ve halka doğranmış limonu ilave edip 175 derece fırında 15-20 dakika
pişirin. Halka doğranmış soğan, kıyılmış maydanoz ve dereotu ile süsleyerek sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN