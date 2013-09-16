Mantarlı Lüfer Yahni

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet lüfer
1 çorba kaşığı zeytinyağı
1'er adet soğan, sivri biber ve domates
8 adet mantar
1 adet limon
Süslemek için:
1 adet soğan
7-8 dal maydanoz ve dereotu
YAPILIŞI
Zeytinyağında piyazlık doğranmış soğanı hafifçe kavurun. İnce kıyılmış sivri biber ve mantarı ilave edip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra orta büyüklükte bir güvecin içine bu karışımı boşaltın. Küp doğranmış domates, kuşbaşı doğranmış lüfer ve halka doğranmış limonu ilave edip 175 derece fırında 15-20 dakika
pişirin. Halka doğranmış soğan, kıyılmış maydanoz ve dereotu ile süsleyerek sıcak olarak servis yapın.