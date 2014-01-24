Mantarlı Pide

Hamur için un, sıcak su, maya ve tuzu karıştırıp yoğurun. Hamuru 15 dakika dinlendirin. Mantar, biber ve domatesi küp küp doğrayıp mısırla karıştırın. Dinlenen hamuru 8 eşit parçaya bölün. Düz unlu bir zeminde merdaneyle uzunlamasına açın. Hamurların üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Üzerine mantarlı içi paylaştırın. Hamurların kenarlarını içeriye doğru hafifçe kapatın. Kenarlarına fırçayla yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kenarlarının rengi dönene kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.