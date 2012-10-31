Mantarlı Somon Sarma

Sofra Tarifi

250 gram istiridye mantarı 6 dilim somon füme 1'er adet çarliston biber ve kırmızı biber 2 adet domates 1 çay bardağı zeytinyağı 1 çay bardağı dolmalık fıstık 3-4 dal dereotu 1 çorba kaşığı ekmek kırıntısı Tuz, pul biber Bağlamak için: Taze soğan yaprakları Sos için: 2 adet domates 2 adet sivri biber 2 çorba kaşığı sıvı yağ Tuz, kırmızıbiber, pul biber

YAPILIŞI

Mantar, çarliston biber, kırmızı biber ve çekirdekleri çıkarılmış domatesleri jülyen doğrayın. Zeytinyağını tavaya alıp, dolmalık fıstığı hafif soteleyin. Üzerine, mantar, çarliston biber, kırmızı biber ve domatesi ilave edip, harlı ateşte sotelemeye devam edin. Kıyılmış dereotu, ekmek kırıntısı, tuz ve pul biber ekleyip ocaktan alın. Hazırladığınız harcı somonların içine pay edip rulo şeklinde sarın. Soğan yapraklarını sıcak suya batırıp, soğuk sudan geçirin. Somonları, soğan yapraklarıyla bağlayıp servis tabağına yerleştirin. Sos için domatesi küp doğrayıp, sivri biberi kıyın ve tavaya alın. Üzerine, sıvı yağ, tuz ve pul biber ilave edip, 1-2 dakika pişirin. Biraz ılındıktan sonra somon sarma ile birlikte servis yapın.