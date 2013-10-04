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Marmara Usülü Çipura

Marmara Usülü Çipura
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet çipura

1 çorba kaşığı tereyağı

2 adet pırasa

10-12 dal maydanoz

Tuz

Kapari sos için: 2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı kapari

2 çorba kaşığı soya sosu

2 çorba kaşığı krema

2 diş ince kıyılmış sarımsak

Kimyon, karabiber

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve yıkanmış balıkları kalın halkalar şeklinde dilimleyin. Tereyağında önlü arkalı kızartıp bir kenara alın. Aynı yağda ince kıyılmış pırasa ve maydanozu kavurun. Tuz ekleyip, servis tabağına alın. Üzerine balık dilimlerini yerleştirin. Diğer tarafta sıvı yağda kapari, soya sosu, krema, sarımsak, kimyon ve karabiberi
hafif ısıtıp balıkla birlikte servis yapın.
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