Marmara Usülü Çipura

hafif ısıtıp balıkla birlikte servis yapın.

Ayıklanmış ve yıkanmış balıkları kalın halkalar şeklinde dilimleyin. Tereyağında önlü arkalı kızartıp bir kenara alın. Aynı yağda ince kıyılmış pırasa ve maydanozu kavurun. Tuz ekleyip, servis tabağına alın. Üzerine balık dilimlerini yerleştirin. Diğer tarafta sıvı yağda kapari, soya sosu, krema, sarımsak, kimyon ve karabiberi