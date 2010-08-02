Marmara Usulü Çipura

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet çipura
1 çorba kaşığı tereyağı
2 adet pırasa
10-12 dal maydanoz
Kapari sos için:
2 çorba kaşığı sıvı yağ
1 çorba kaşığı kapari
2 çorba kaşığı soya sosu
2 çorba kaşığı krema
2 diş ince kıyılmış sarımsak
Kimyon, karabiber
YAPILIŞI
Ayıklanmış ve yıkanmış balıkları kalın halkalar şeklinde dilimleyin. Tereyağında arkalı önlü kızartıp bir kenara alın. Aynı yağda ince kıyılmış pırasa ve maydanozu kavurup servis tabağına alın. Üzerine balık dilimlerini yerleştirin. Diğer tarafta sıvı yağda kapari, soya sosu, krema, sarımsak, kimyon ve karabiberi hafif ısıtıp balıkla birlikte servis yapın