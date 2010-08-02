Marmara Usulü Çipura

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve yıkanmış balıkları kalın halkalar şeklinde dilimleyin. Tereyağında arkalı önlü kızartıp bir kenara alın. Aynı yağda ince kıyılmış pırasa ve maydanozu kavurup servis tabağına alın. Üzerine balık dilimlerini yerleştirin. Diğer tarafta sıvı yağda kapari, soya sosu, krema, sarımsak, kimyon ve karabiberi hafif ısıtıp balıkla birlikte servis yapın