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Sofra / Deniz Ürünleri / Marmarinli Güveç Balığı

Marmarinli Güveç Balığı

Marmarinli Güveç Balığı
  • 2 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Marmarine için: Yarım kg ıspanak

Yeteri kadar su

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

100 gram koyun peyniri

1 adet yumurta, tuz, karabiber

Güveç balığı için:

1 adet 800 gramlık levrek

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 dal fesleğen

2 çorba kaşığı + yarım tatlı kaşığı

tereyağı

1 çorba kaşığı un

1 su bardağı süt, 1 adet soğan

50 gram kaşar peyniri, tuz

YAPILIŞI

Marmarine için ıspanağı temizleyip hafifçe haşlayın. Bir tepsiyi tereyağı ile yağlayın. Ispanağı kıyıp üzerine dövülmüş sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip karıştın. Daha sonra yağlanmış tepsiye döşeyin. Peyniri rendeleyip üzerine yumurta ilave edin. İyice çırpıp, ıspanağın üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Diğer taraftan levreği temizleyip, fileto çıkarın. Derisini ve kılçıklarını temizledikten sonra bir kaba alın. Üzerine zeytinyağı ve kıyılmış fesleğen ekleyip 2 saat marine edin. 1 çorba kaşığı tereyağını bir tencereye alıp eritin. Unu ekleyip, rengi dönene dek kavurun. Üzerine azar azar ve sürekli karıştırarak sütü ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Karıştırarak muhallebi kıvamına gelene dek pişirin ve ocaktan alın. Bir tavayı yarım tatlı kaşığı tereyağı ile yağlayıp iyice kızdırın. Daha sonra levrek filetoların her iki tarafını yarımşar dakika dağlayın. Kalan 1 çorba kaşığı tereyağı ile bir fırın tepsisini yağlayın. Soğanı ince halka şeklinde doğrayın ve tepsinin dibine yerleştirin. Üzerine balık filetolarını koyup, hazırladığınız sosu gezdirin. Rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirip, marmarinle birlikte servis yapın.
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