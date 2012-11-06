Marsilya Usulü Güveçte Levrek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

DENİZ levreğini temizleyip, kurulayın. Sarımsağı zeytinyağında çevirin. Domatesi katın ve kısık ateşte soteleyin. Kaparinin yarısını koyup, üzerine balığı yerleştirin. Balığı çevirerek 15 dakika pişirin. Tuz ve karabiberi katıp, ocaktan alın. Pişen domatesli balığı orta büyüklükte güveç kabına yerleştirin. Üzerine kalan kapari ile maydanozu koyun. Balık suyunu gezdirin. Milföy hamurlarını güvecin üzerine yan yana yerleştirin. Yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.