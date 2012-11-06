Marsilya Usulü Güveçte Levrek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
200-250 gram deniz levreği
2 diş dövülmüş sarımsak
1 kahve fincan zeytinyağı
2-3 adet rendelenmiş domates
1 çorba kaşığı kapari
1 su bardağı balık suyu
Yarım demet maydanoz
4-6 adet milföy hamuru
Tuz, karabiber
Üzerine:
1 adet yumurta sarısı, çörek otu
YAPILIŞI
DENİZ levreğini temizleyip, kurulayın. Sarımsağı zeytinyağında çevirin. Domatesi katın ve kısık ateşte soteleyin. Kaparinin yarısını koyup, üzerine balığı yerleştirin. Balığı çevirerek 15 dakika pişirin. Tuz ve karabiberi katıp, ocaktan alın. Pişen domatesli balığı orta büyüklükte güveç kabına yerleştirin. Üzerine kalan kapari ile maydanozu koyun. Balık suyunu gezdirin. Milföy hamurlarını güvecin üzerine yan yana yerleştirin. Yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.