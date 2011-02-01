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Marulla Çipura

Marulla Çipura
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram bütün çipura balığı

1/4 limon

2-3 adet göbek marul yaprağı

1 diş sarımsak

Tane karabiber

Sızma zeytinyağı

Kapari

Tuz

2 dal taze kekik

Yarım kahve fincanı elma suyu

YAPILIŞI

Çipura balığını temizleyip, limon, tuz, değirmende çekilmiş tane karabiber ve zeytinyağı ile birlikte marine edin. Izgarada ortalama 8 dakika pişirin. Marullara kapari, limon, zeytinyağı, elma suyu ve baharat ilave edip, balığı üzerine yerleştirerek 200 derece fırında 5 dakika fırınlayın. Sırası ile tabağa koyup, sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz, balığın içine farklı otlar yerleştirebilirsiniz.
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