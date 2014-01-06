Marullu Çipura

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çipurayı, limon, tuz, değirmende çekilmiş tane karabiber ve zeytinyağı ile birlikte marine edin. Izgarada ortalama 8 dakika pişirin. Marullara kapari, limon, zeytinyağı, elma suyu ve baharat ilave edip, balığı üzerine yerleştirerek 200 derece fırında 5 dakika fırınlayın. Sırası ile tabağa koyup, sıcak servis yapın.