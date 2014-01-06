Marullu Çipura

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet temizlenmiş çipura balığı
1/4 limon
2-3 yaprak göbek marul
1 diş sarımsak
Tane karabiber
Sızma zeytinyağı
Kapari
Tuz
2 dal taze kekik
Yarım kahve fincanı elma suyu
YAPILIŞI
Çipurayı, limon, tuz, değirmende çekilmiş tane karabiber ve zeytinyağı ile birlikte marine edin. Izgarada ortalama 8 dakika pişirin. Marullara kapari, limon, zeytinyağı, elma suyu ve baharat ilave edip, balığı üzerine yerleştirerek 200 derece fırında 5 dakika fırınlayın. Sırası ile tabağa koyup, sıcak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Dilerseniz, balığın içine farklı otlar yerleştirebilirsiniz.