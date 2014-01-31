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Maydanoz Soslu Levrek

Maydanoz Soslu Levrek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet levrek fileto

Sos için:

1 demet maydanoz

5 diş sarımsak

1 su bardağı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

Tuz

Tane karabiber

Servis için:

Roka yaprakları

YAPILIŞI

Maydanoz yapraklarını yıkayıp iyice suyunu süzün. Mutfak robotundan geçirin. içine sarımsak, 1 su bardağı zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiber ekleyip tekrar karıştırın. Balık filetolarının her birini boylamasına, cep gibi kesin. Filetoların aralarına, yarısını ayırdığınız maydanoz sosundan pay edin ve tepsiye dizin. Üzerlerine kalan sosu gezdirin. 220 derece kızgın fırında 20 dakika pişirin. Roka yapraklarıyla birlikte sıcak olarak servis yapın.

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