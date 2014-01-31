Maydanoz Soslu Levrek

M aydanoz yapraklarını yıkayıp iyice suyunu süzün. Mutfak robotundan geçirin. içine sarımsak, 1 su bardağı zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiber ekleyip tekrar karıştırın. Balık filetolarının her birini boylamasına, cep gibi kesin. Filetoların aralarına, yarısını ayırdığınız maydanoz sosundan pay edin ve tepsiye dizin. Üzerlerine kalan sosu gezdirin. 220 derece kızgın fırında 20 dakika pişirin. Roka yapraklarıyla birlikte sıcak olarak servis yapın.