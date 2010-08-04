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Maydanoz Soslu Levrek

Maydanoz Soslu Levrek
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet deniz levreği

1 demet maydanoz

3 diş dövülmüş sarımsak

1 adet limonun suyu

Tuz, karabiber

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy patates

2 çorba kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI

Maydanozları incecik kıyıp bir kaba alın. Üzerine sarımsağı ekleyin. Limon suyu, zeytinyağı, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın. Patatesi soyup yarım cm kalınlığında halkalar halinde dilimleyin. Sıvı yağı yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp patatesleri arkalı önlü kızartın. Kıyılmış maydanoza bulayarak servis tabağına yerleştirin. Levreği ızgarada arkalı önlü kızartıp servis tabağına alın. Üzerine bolca maydanoz sosu dökerek servis yapın.
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