Maydanoz Soslu Levrek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Maydanozları incecik kıyıp bir kaba alın. Üzerine sarımsağı ekleyin. Limon suyu, zeytinyağı, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın. Patatesi soyup yarım cm kalınlığında halkalar halinde dilimleyin. Sıvı yağı yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp patatesleri arkalı önlü kızartın. Kıyılmış maydanoza bulayarak servis tabağına yerleştirin. Levreği ızgarada arkalı önlü kızartıp servis tabağına alın. Üzerine bolca maydanoz sosu dökerek servis yapın.