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Mayonezli Dil Tava

Mayonezli Dil Tava
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Derisi alınmış dil balığı filetosu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı köri

1 diş sarımsak

2 dal biberiye

1 çorba kaşığı mayonez

Yarım limonun suyu

Tuz

YAPILIŞI

Zeytinyağının yarısını tavaya dökün. Köriyi, rendelenmiş sarımsağı ve biberiye yapraklarını ekleyin. Orta ateşte yağ kızıncaya kadar hafif kavurun. Balığı tavaya ekleyin ve ateşi iyice kıstıktan sonra, her iki tarafı çevirerek kızartın. Kalan zeytinyağının içine mayonez ve limon suyu ile birlikte tuz ekleyerek iyice çırpın. Servis tabağına aldığınız sıcak balığın üzerine bu sosu ekleyin ve hemen servis yapın.
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