Mayonezli Dil Tava

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Derisi alınmış dil balığı filetosu
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı köri
1 diş sarımsak
2 dal biberiye
1 çorba kaşığı mayonez
Yarım limonun suyu
Tuz
YAPILIŞI
Zeytinyağının yarısını tavaya dökün. Köriyi, rendelenmiş sarımsağı ve biberiye yapraklarını ekleyin. Orta ateşte yağ kızıncaya kadar hafif kavurun. Balığı tavaya ekleyin ve ateşi iyice kıstıktan sonra, her iki tarafı çevirerek kızartın. Kalan zeytinyağının içine mayonez ve limon suyu ile birlikte tuz ekleyerek iyice çırpın. Servis tabağına aldığınız sıcak balığın üzerine bu sosu ekleyin ve hemen servis yapın.