Mayonezli Dil Tava

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Zeytinyağının yarısını tavaya dökün. Köriyi, rendelenmiş sarımsağı ve biberiye yapraklarını ekleyin. Orta ateşte yağ kızıncaya kadar hafif kavurun. Balığı tavaya ekleyin ve ateşi iyice kıstıktan sonra, her iki tarafı çevirerek kızartın. Kalan zeytinyağının içine mayonez ve limon suyu ile birlikte tuz ekleyerek iyice çırpın. Servis tabağına aldığınız sıcak balığın üzerine bu sosu ekleyin ve hemen servis yapın.