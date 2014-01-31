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Mayonezli Kefal

Mayonezli Kefal
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet (250 gramlık) kefal

1 adet küçük boy soğan

1 adet defne yaprağı

Yarım havuç

1 çay kaşığı tuz

Mayonez için:

1 adet yumurtanın sarısı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet limonun suyu

Yarım çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı un

Süslemek için:

Kornişon turşu

YAPILIŞI

Kefalin içini ve pullarını temizleyin. Başını ve kuyruğunu kesip ortadan ikiye bölün. Soğanı soyup dörde bölün. Bir tencereye soğan, defne yaprağı ve havucu aktarın. Üzerine balıkları koyun. Ardından balıkları örtecek kadar su doldurup kaynatın. Tuzunu ayarlayın. Kaynattıktan yaklaşık 10 dakika sonra balıkları sudan alın. Derisini ve kılçıklarını ayıklayın. Beyaz etlerini çok küçük olmayan parçalara bölüp bir kaba alın. Yumurta sarısını iyice çırpın. Üzerine sıvı yağı damla damla ilave ederken çırpmaya devam edin. Aynı şekilde limonun suyunu da ilave edin. Unu da yavaş yavaş ekleyerek aynı yönde karıştırmaya devam edin. Tuzu ekleyip tekrar karıştırın. Hazırlamış olduğunuz mayonezi balıkların üstüne döküp harmanlayın. Servis tabağına alıp, üzerine arzu ettiğiniz miktarda zeytinyağı gezdirin. Kornişon turşuyla süsleyip servis yapın.

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