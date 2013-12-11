Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patlıcanın üst kısmından kapak kesip, çıkarın. İçini bir kaşık yardımıyla oyun ve çıkan kısmı küp şeklinde doğrayıp, bir tavaya alın. Üzerine doğranmış fener balığı, kıyılmış sivri biber ve taze soğan ile zeytinyağını ilave edip, 2-3 dakika kavurun. Daha sonra kabuğu soyulup küp doğranmış domates ve tereyağını katıp, kavurmaya devam edin. Doğranmış ahtapot ve karidesi ekleyip, kısık ateşte 3-4 dakika daha kavurun. Salça ve kremayı ekleyin (karışım koyu olursa biraz su ilave edin). En son tuz, karabiber ve pul biber kattıktan sonra tavayı ocaktan alın. 2 Diğer taraftan içini oyduğunuz patlıcanı kızdırılmış sıvı yağda kızartın ve kağıt havlu üzerinde fazla yağını alın. Hazırladığınız karidesli karışımı taşacak şekilde patlıcanın içine doldurun. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kaşar peyniri eriyene kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.