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Sofra / Deniz Ürünleri / Mercan Beğendi

Mercan Beğendi

Mercan Beğendi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram mercan

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı soya sosu, kekik

Beğendi için: 4 adet patlıcan

2 çorba kaşığı tereyağı

Bir buçuk çorba kaşığı un

Bir buçuk su bardağı süt

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

BALIĞI ayıklayıp, filetosunu çıkarın ve küp şeklinde doğrayın. Tereyağında kavurun. Soya sosu ilave edip, karıştırın ve ocaktan alın. Diğer taraftan beğendi için patlıcanları közleyip, kabuklarını soyun ve ezin. Tereyağını bir tavada eritip, unu ekleyin. Unun rengi dönene kadar kavurmaya devam edin ve sürekli karıştırarak soğuk sütü katın. Pütürlü kalmaması için sürekli karıştırarak pişirin. Koyu bir kıvam alınca içine patlıcan, tuz, kaşar peynirini ekleyin. Hızlı bir şekilde karıştırıp, servis tabağına alın. Üzerine kavurduğunuz balığı yayıp, kekik serpin ve sıcak olarak servis yapın.
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