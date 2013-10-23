Mercan Köfte

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram mercan
2 dal kıyılmış taze soğan
1 diş dövülmüş sarımsak
1 adet yumurta
5-6 adet ince kıyılmış mantar
2 çorba kaşığı galeta unu
1 kahve fincanı rendelenmiş
kaşar peyniri
1 çay kaşığı tarhun
6-7 dal maydanoz
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Mercanı ayıklayıp, filetosunu çıkarın. Çok ince kıydıktan sonra içine taze soğan, sarımsak, yumurta, mantar, galeta unu, kaşar peyniri, tarhun, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber katın. Tüm malzemeyi iyice yoğurun ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, köfteler yapın. Izgarada önlü arkalı kızartın ve sıcak olarak servis yapın.