Mercan Köfte

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mercanı ayıklayıp, filetosunu çıkarın. Çok ince kıydıktan sonra içine taze soğan, sarımsak, yumurta, mantar, galeta unu, kaşar peyniri, tarhun, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber katın. Tüm malzemeyi iyice yoğurun ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, köfteler yapın. Izgarada önlü arkalı kızartın ve sıcak olarak servis yapın.