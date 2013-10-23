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Sofra / Deniz Ürünleri / Mercan Köfte

Mercan Köfte

Mercan Köfte
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram mercan

2 dal kıyılmış taze soğan

1 diş dövülmüş sarımsak

1 adet yumurta

5-6 adet ince kıyılmış mantar

2 çorba kaşığı galeta unu

1 kahve fincanı rendelenmiş

kaşar peyniri

1 çay kaşığı tarhun

6-7 dal maydanoz

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Mercanı ayıklayıp, filetosunu çıkarın. Çok ince kıydıktan sonra içine taze soğan, sarımsak, yumurta, mantar, galeta unu, kaşar peyniri, tarhun, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber katın. Tüm malzemeyi iyice yoğurun ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, köfteler yapın. Izgarada önlü arkalı kızartın ve sıcak olarak servis yapın.
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