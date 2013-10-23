Mercan Mönüer

Kızarttığınız balığı, ortadan ikiye kesilmiş kiraz domates ve soya filizini ilave edip, 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Soya sosunu katıp, şöyle bir çevirin ve ocaktan alın. Üzerine kekik serpin ve sıcak

olarak servis yapın.

AYIKLADIĞINIZ mercanın kılçığını çıkarıp, parmak şeklinde doğrayın. Una bulayıp, kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Diğer taraftan ikiye bölünmüş mantar, iri doğranmış biberler ve sarımsağı tereyağında kavurun.