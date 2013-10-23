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Mercan Mönüer

Mercan Mönüer
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg mercan

1 çay bardağı un

Bir buçuk su bardağı sıvı yağ

7-8 adet konserve mantar

1 adet kırmızı biber

2 adet sivri biber

3 diş kıyılmış sarımsak

2 çorba kaşığı tereyağı

5-6 adet kiraz domates

1 kahve fincanı soya filizi

1 çorba kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı kekik

YAPILIŞI

AYIKLADIĞINIZ mercanın kılçığını çıkarıp, parmak şeklinde doğrayın. Una bulayıp, kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Diğer taraftan ikiye bölünmüş mantar, iri doğranmış biberler ve sarımsağı tereyağında kavurun.
Kızarttığınız balığı, ortadan ikiye kesilmiş kiraz domates ve soya filizini ilave edip, 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Soya sosunu katıp, şöyle bir çevirin ve ocaktan alın. Üzerine kekik serpin ve sıcak
olarak servis yapın.
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