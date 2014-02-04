Mercan Yahnisi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet fileto mercan balığı
1 çorba kaşığı tereyağı
2 diş sarımsak
5 adet mantar
1 çorba kaşığı soğan turşusu
Yarım su bardağı beyaz şarap
Tuz,
karabiber
Karides sos için:
1 çorba kaşığı tereyağı
Yarım soğan,
1 adet mini pırasa
1 adet havuç
1 adet defne yaprağı
1 çay kaşığı tane karabiber
15 adet mini karides (kabuklu)
1 çay bardağı kanyak
10 su bardağı su
Yarım su bardağı krema
YAPILIŞI
Karides sos için, derin bir tencereye tereyağını aktarın. Tereyağında küçük doğranmış sebzeler, defne yaprağı, tane karabiber ve karidesleri soteleyin. Yanacak kıvama gelince üzerine kanyak döküp alevlendirin. Ardından üzerine 10 bardak su ilave ederek, su miktarı dörtte bir kalıncaya dek kaynatın ve sonrasında suyunu süzün. Ardından kremayı ilave edip, bir süre daha kaynatın ve soğumaya bırakın. Balıkları büyük parçalar halinde kesin. Bir tencerede yağ, küçük doğranmış sarmısak, mantar ve soğan turşusunu soteleyin. Balıkları ilave edip, beyaz şarapla kaynatın. Sonrasında hazırladığınız karides sosu, tuz ve karabiberi ilave ederek 5 dakika daha kaynatın ve servis yapın.