Mercan Yahnisi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Karides sos için, derin bir tencereye tereyağını aktarın. Tereyağında küçük doğranmış sebzeler, defne yaprağı, tane karabiber ve karidesleri soteleyin. Yanacak kıvama gelince üzerine kanyak döküp alevlendirin. Ardından üzerine 10 bardak su ilave ederek, su miktarı dörtte bir kalıncaya dek kaynatın ve sonrasında suyunu süzün. Ardından kremayı ilave edip, bir süre daha kaynatın ve soğumaya bırakın. Balıkları büyük parçalar halinde kesin. Bir tencerede yağ, küçük doğranmış sarmısak, mantar ve soğan turşusunu soteleyin. Balıkları ilave edip, beyaz şarapla kaynatın. Sonrasında hazırladığınız karides sosu, tuz ve karabiberi ilave ederek 5 dakika daha kaynatın ve servis yapın.