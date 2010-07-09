Mercimek Beğendi Üzerinde Izgara Ahtapot

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yarı yarıya haşladığınız yeşil mercimeği süzün ve bir kenara alın. Tereyağını eritip, içine yeşil mercimek,küp doğranmış havuç, kırmızı biber, ince kıyılmış sarımsak, nane, tuz ve karabiberi ilave edin. Bütün malzemeyi soteleyin. En son kremayı ekleyip, 1-2 dakika daha soteleyin. Diğer taraftan ahtapot bacaklarını haşlayıp, kabuklarını soyduktan sonra ızgara yapın ve servis tabağına alın. Üzerine sotelediğiniz karışımı yayın. Kekik serptikten sonra, sıcak olarak servis yapın.