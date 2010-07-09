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Mercimek Beğendi Üzerinde Izgara Ahtapot

Mercimek Beğendi Üzerinde Izgara Ahtapot
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet ahtapot bacağı

1 su bardağı yeşil mercimek

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet orta boy haşlanmış havuç

1 adet kırmızı biber

2 diş sarımsak

5-6 dal taze ince kıyılmış nane

Yarım çay bardağı krema

Tuz, karabiber



Üzerine: Kekik

YAPILIŞI

Yarı yarıya haşladığınız yeşil mercimeği süzün ve bir kenara alın. Tereyağını eritip, içine yeşil mercimek,küp doğranmış havuç, kırmızı biber, ince kıyılmış sarımsak, nane, tuz ve karabiberi ilave edin. Bütün malzemeyi soteleyin. En son kremayı ekleyip, 1-2 dakika daha soteleyin. Diğer taraftan ahtapot bacaklarını haşlayıp, kabuklarını soyduktan sonra ızgara yapın ve servis tabağına alın. Üzerine sotelediğiniz karışımı yayın. Kekik serptikten sonra, sıcak olarak servis yapın.
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