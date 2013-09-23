Mevsim Sebzeleri Üzerinde Somon

Somonu 6 eşit parçaya ayırın. Tuz ve karabiber serpip dinlenmeye bırakın. Sebzeleri kuşbaşı şeklinde doğrayıp, haşlayın. Haşlanmış sebzeleri süzgece alıp süzdürün. Somonları unlayıp yağladıktan sonra ızgarada her iki tarafını kızartın. Sos için, şarabı kızgın bir tavada çektirin. Üzerine tereyağını ekleyip eritin. Krema ve unu devamlı karıştırarak ekleyin. 2-3 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın. Suyu süzülmüş sebzeleri bir tavada 4-5 dakika soteleyin. Servis tabağına alın. Kızarmış balığı sebzelerin üzerine yerleştirin. Sosu balığın ve sebzelerin üzerine gezdirip servis yapın.