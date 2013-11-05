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Mevsim Sebzeli Levrek

Mevsim Sebzeli Levrek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet levrek fileto

Bir buçuk kahve fincanı zeytinyağı

Yarımşar havuç

kabak

sarı-kırmızı-yeşil biber

5 adet taze fasulye

2 çiçek brokoli

1 kahve fincanı su

1 demet maydanoz

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Levreği zeytinyağında kızartın. Haşlanıp doğranmış havuç, kabak, sarı kırmızı- yeşil biber, fasulye ve brokoli ekleyin. Su ilave edip, 2 dakika pişirin. Kıyılmış maydanoz, limon kabuğu, karabiber ve tuz ekleyip, yemek suyunu çekene dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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