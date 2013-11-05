Mevsim Sebzeli Levrek

Sofra Tarifi

4 adet levrek fileto Bir buçuk kahve fincanı zeytinyağı Yarımşar havuç kabak sarı-kırmızı-yeşil biber 5 adet taze fasulye 2 çiçek brokoli 1 kahve fincanı su 1 demet maydanoz 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu Tuz Karabiber

YAPILIŞI

Levreği zeytinyağında kızartın. Haşlanıp doğranmış havuç, kabak, sarı kırmızı- yeşil biber, fasulye ve brokoli ekleyin. Su ilave edip, 2 dakika pişirin. Kıyılmış maydanoz, limon kabuğu, karabiber ve tuz ekleyip, yemek suyunu çekene dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.