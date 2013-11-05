Mevsim Sebzeli Levrek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet levrek fileto
Bir buçuk kahve fincanı zeytinyağı
Yarımşar havuç
kabak
sarı-kırmızı-yeşil biber
5 adet taze fasulye
2 çiçek brokoli
1 kahve fincanı su
1 demet maydanoz
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
Tuz
Karabiber
YAPILIŞI
Levreği zeytinyağında kızartın. Haşlanıp doğranmış havuç, kabak, sarı kırmızı- yeşil biber, fasulye ve brokoli ekleyin. Su ilave edip, 2 dakika pişirin. Kıyılmış maydanoz, limon kabuğu, karabiber ve tuz ekleyip, yemek suyunu çekene dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.