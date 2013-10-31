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Meyveli Kalkan

Meyveli Kalkan
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kalkan

1'er adet elma, ayva, portakal

ve armut

3-4 adet arpacık soğan

1'er adet domates ve sivri biber

2 adet defne yaprağı

1 su bardağı su

1 çorba kaşığı tereyağı

Tuz

YAPILIŞI

Temizlenmiş kalkanı dilimleyin ve fırın tepsisine dizin. Üzerine dilimlenmiş elma, ayva, portakal, armut, arpacık soğan, iri kıyılmış domates ile sivri biber ve defne yaprağını yerleştirin. Suyu gezdirip,
tereyağını küçük parçalar halinde koyun. Tuzunu ayarlayın ve üzerini alüminyum folyo ile kapatın. Önceden
ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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