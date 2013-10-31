Meyveli Kalkan

tereyağını küçük parçalar halinde koyun. Tuzunu ayarlayın ve üzerini alüminyum folyo ile kapatın. Önceden

ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

Temizlenmiş kalkanı dilimleyin ve fırın tepsisine dizin. Üzerine dilimlenmiş elma, ayva, portakal, armut, arpacık soğan, iri kıyılmış domates ile sivri biber ve defne yaprağını yerleştirin. Suyu gezdirip,