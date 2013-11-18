Mezgit Köftesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balığı çok ince olacak şekilde kıyın. Mantar, taze soğan ve sarımsağı da incecik kıydıktan sonra hepsini derin bir kaba alın. İçine rendelenmiş kaşar peyniri, galeta unu, muskat, tuz ve karabiber ekleyin. Tüm malzemeyi iyice yoğurun. Harçtan büyük ceviz ebadında parçalar koparıp, köfte şekli verin ve ızgara yapın. Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin ve sıcak olarak servis edin.