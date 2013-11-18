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Mezgit Köftesi

Mezgit Köftesi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet mezgit balığı filetosu

7-8 adet mantar

3 dal taze soğan

2 diş sarmısak

1 çay bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

1 çay bardağı galeta unu

Bir tutam muskat

tuz

karabiber



Üzerine:

1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Balığı çok ince olacak şekilde kıyın. Mantar, taze soğan ve sarımsağı da incecik kıydıktan sonra hepsini derin bir kaba alın. İçine rendelenmiş kaşar peyniri, galeta unu, muskat, tuz ve karabiber ekleyin. Tüm malzemeyi iyice yoğurun. Harçtan büyük ceviz ebadında parçalar koparıp, köfte şekli verin ve ızgara yapın. Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin ve sıcak olarak servis edin.
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